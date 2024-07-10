Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о том, что уровень безработицы в стране достиг исторического минимума и составляет 2,6%.

Общее количество занятых граждан России увеличилось до 74,1 миллиона.



"В предыдущем году у нас было 73,4 миллиона занятых граждан, а в текущем году уже работают 74,1 миллиона человек. Вакансий более 2 тысяч открыто, а уровень безработицы составляет 2,6%", — отметил президент на совещании с правительством.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)