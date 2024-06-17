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Путин подчеркнул, что Россия развивается во всех направлениях
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 1:31

Путин подчеркнул, что Россия развивается во всех направлениях

Россия уверенно увеличивает экономический ресурс, разрабатывает промышленность, технику, знание, искусство, пояснил президент Российской Федерации Владимир Путин в публикации для газеты "Нодон синмун".

По словам президента России, мы продолжаем уверенно усиливать наш экономический потенциал, разрабатывать промышленность, технологии, инфраструктуру, знание, образование, искусство.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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