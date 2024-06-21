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РФ прорабатывает упрощенный визовый режим с рядом стран БРИКС
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:40

РФ прорабатывает упрощенный визовый режим с рядом стран БРИКС

Россия стремится упростить визовую систему с рядом государств Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, как заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Согласно информации от пресс-службы российского министерства, преимущественно между странами БРИКС имеется эффективное прямое воздушное сообщение, и предусмотрен безвизовый въезд для туристов.

"В случаях, где таковые ограничения отсутствуют, мы ведем переговоры и совершенствуем процедуры въезда. Мы активно работаем над упрощением визовой системы с рядом государств Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Переговоры находятся на заключительной стадии", — отметил Решетников, чьи высказывания цитируются пресс-службой.

В департаменте также отметили, что на мероприятиях первого туристического форума БРИКС в Москве государства-участники этого союза подписали план взаимодействия в сфере туризма.

"Представленный план включает в себя последовательный план развития нескольких проектов. Рассматриваются вопросы создания цифровой платформы в туризме, программы повышения квалификации туроператоров, зеленой инициативы БРИКС в сфере туризма, а также мероприятия по укреплению деловых контактов в отрасли туризма", — процитировали представители министерства экономического развития РФ.

Уточняется, что объем туристического потока между Россией и странами БРИКС в первой половине 2024 года превысил 1,5 миллиона человек, что в 4 раза превышает данные за такой же период прошлого года.

По прогнозам специалистов Минэкономразвития РФ, потенциал туристических поездок между странами БРИКС к 2030 году составит 20 миллионов человек и составит 10% общего количества международных туристов стран БРИКС.

Фото: en. kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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