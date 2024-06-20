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Россия готова продолжить диалог с Украиной на базе Минска и Стамбула
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 20:12

Россия готова продолжить диалог с Украиной на базе Минска и Стамбула

Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности продолжать обсуждение с Украиной на основе договоренностей, заключенных в ходе переговоров в городах Стамбул и Минск.

В ходе сложных переговоров, длившихся почти полтора месяца, в Стамбуле и Минске были достигнуты соглашения, на которых строится дальнейший диалог между Россией и Украиной, подчеркнул Путин перед представителями российских СМИ во Вьетнаме.

Президент РФ отметил, что соглашения, обсужденные в Стамбуле, в целом были приемлемы для украинской стороны, поскольку под ними стоит подпись руководителя украинской делегации.

Путин также подчеркнул, что место проведения переговоров не имеет значения, подчеркивая готовность российской стороны к продолжению диалога независимо от места встреч.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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