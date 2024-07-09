Россия примет определенные меры, включая военно-техническую сферу, в случае принятия Японией конкретных мер для расширения сотрудничества с НАТО, высказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в ответ на вопрос РИА Новости.

Ранее в беседе с агентством Reuters премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония "настроена на укрепление сотрудничества с НАТО и его партнерами".



"Мы будем учитывать все эти вопросы, все высказывания в рамках нашей практической деятельности и примем ряд мер в разных областях, включая военно-техническую, если за этими заявлениями Кисиды последуют какие-либо конкретные действия", — сообщил Руденко представителям СМИ.

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