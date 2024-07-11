Речь председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко, комментирующей возможное размещение США дальнобойных ракет в Германии, содержала заявление о том, что реакция России на подобное действие Вашингтона будет суровой и адекватной.
По словам Матвиенко, в соответствии с международными договоренностями послевоенного периода Германия не имеет права на наличие такого типа вооружения на своей территории.
Известно, что американские военные планируют начать развертывание дальнобойных ударных ракет в Германии уже в 2026 году, превосходящих по своим характеристикам уже размещенное в Европе вооружение.
В своем высказывании Матвиенко отметила, что надеется на то, что подобного сценария не произойдет, так как ответ со стороны России был бы жестким и соответствующим.
Она также подчеркнула, что с точки зрения международных соглашений Германии не следует обладать подобным оружием: "Если провести анализ всех соответствующих документов, то можно сделать вывод, что согласно заключенным послевоенным договоренностям Германия не обладает правом иметь в своем вооружении подобные виды оружия".
Фото: www. council. gov. ru/ Federation Council (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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