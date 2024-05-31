Разрешение Соединенных Штатов на нанесение Украиной атак по территории Российской Федерации не повлияет на ход специальной операции, однако для США возникнут опасности, которые усиливают уровень конфликта, заявил РИА Новости, председатель комитета Государственной Думы по вопросам обороны Андрей Картаполов.
Ранее американский дипломат сообщил агентству РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское вооружение для противодействия огневой поддержке, направленной на область Харькова на территории РФ, но оставил в силе запрет на применение тактических ракет ATACMS и других средств дальнего поражения.
"Выполнение специальной военной операции не будет затронуто, они останутся в неизменном состоянии. Однако для США будут представлять угрозу. Так как их действия повысят уровень конфликта, мы ответим. Мы ответим несимметричным образом, но эффективно", — подчеркнул Картаполов.
Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что представители стран НАТО должны понимать, "с кем они играют", когда говорят о возможности допустить удары по "оправданным целям" на территории РФ, используя переданные Вооруженными Силами Украины ракетные системы от союзников.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможные ответные действия России на новые атаки по территории РФ, отмечал, что об этом информированы президент страны и военные специалисты, которые готовят соответствующие контрмеры и готовятся к ним.
Фото: www.flickr.com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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