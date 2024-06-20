Вьетнам интересуется усовершенствованием своих военно-морских сил, Россия выразила готовность предоставить неоценимую поддержку, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев журналистам.



"Партнеры из Вьетнама заинтересованы как в развитии сотрудничества в авиационной отрасли, так и в области судостроения. Как морская держава, они, естественно, заинтересованы в укреплении своих военно-морских сил. Наша поддержка будет оказываться", — отметил он.



Шугаев пояснил, что программа взаимодействия с Вьетнамом в области военно-технического сотрудничества охватывает широкий спектр инициатив и выразил надежду на то, что визит президента России Владимира Путина в эту страну поспособствует дальнейшему прогрессу в совместной работе.

Фото: www.flickr.com/dronepicr (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)