Вьетнам интересуется усовершенствованием своих военно-морских сил, Россия выразила готовность предоставить неоценимую поддержку, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев журналистам.
"Партнеры из Вьетнама заинтересованы как в развитии сотрудничества в авиационной отрасли, так и в области судостроения. Как морская держава, они, естественно, заинтересованы в укреплении своих военно-морских сил. Наша поддержка будет оказываться", — отметил он.
Шугаев пояснил, что программа взаимодействия с Вьетнамом в области военно-технического сотрудничества охватывает широкий спектр инициатив и выразил надежду на то, что визит президента России Владимира Путина в эту страну поспособствует дальнейшему прогрессу в совместной работе.
Фото: www.flickr.com/dronepicr (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Польша готовит систему связи к войне
Министерство внутренних дел и управление Польши задумали разработать безопасную зашифрованную систему общения, которая даст возможность органам управления и службам спасения действовать в период военных действий, как сообщает газета Rzeczpospolita.
Благодаря новостям о росте Nvidia, наблюдается резкий рост в криптовалюте
На фоне стабилизации курса биткоина наблюдается резкий рост стоимости нескольких криптоактивов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).
VK инвестирует 300 млн рублей в создание сервиса для репетиторов
Холдинг VK вкладывает значительные средства в разработку платформы для онлайн-репетиторства, которая станет аналогом популярного сервиса Google Classroom.
Студенты Самарского университета создали приложение на основе нейросети
Учащиеся Самарского университета имени Королева придумали приложение, базирующееся на работе нейросети, которое составляет пищевой рацион. О разработке информировали журналистов РИА Новости в пресс-службе вуза.