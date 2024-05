РИА Новости: источник заявил, что Россия не имела и не имеет намерений пересматривать границу на Балтийском море, экономическую зону и континентальный шельф.

Он отметил, что не существует никаких планов по изменению ширины территориальных вод на Балтике, экономической зоны, континентального шельфа у побережья материка и государственной границы Российской Федерации.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of Defense Current Photos (the image is in the public domain)