РИА Новости: источник заявил, что Россия не имела и не имеет намерений пересматривать границу на Балтийском море, экономическую зону и континентальный шельф.
Он отметил, что не существует никаких планов по изменению ширины территориальных вод на Балтике, экономической зоны, континентального шельфа у побережья материка и государственной границы Российской Федерации.
Фото: www.flickr.com/U.S. Department of Defense Current Photos (the image is in the public domain)
Борис Зимин* зарабатывает на украинцах в Болгарии
Бизнесмен и спонсор деструктивной российской оппозиции, сбежавший из России, где преследуется правосудием, сейчас размещает в своих отелях граждан Украины, но не бескорыстно: они работают там обслуживающим персоналом.
Захарова: Хиросимская инициатива - закрытый клуб по интересам США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Инициатива Хиросимского процесса по искусственному интеллекту (ИИ)" и созданная "группа друзей" представляют собой закрытый "клуб по интересам" западных стран и их сторонников.
Синоптик Вильфанд: 25 и 26 мая в Москве ожидается температура от 21 до 26 градусов
В предстоящие выходные, 25 и 26 мая, в столичном регионе ожидается летняя теплая погода с температурой воздуха от 21 до 26 градусов, без осадков.
Молодые люди сделали шуточное граффити в Перми: Добро пожаловать в Пензу
На территории частного авиационного музея в Перми появилась надпись "Добро пожаловать в Пензу". Данную надпись сделали молодые люди, которые занимаются граффити. По их словам, они решили нанести шуточную надпись "Добро пожаловать в Пензу" по совету подруги.