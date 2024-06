Изъятие документа личности у бывшего сотрудника разведывательной службы морской пехоты США и военного эксперта Скотта Риттера — это еще один пример того, что Соединенные Штаты превратились в полицейское государство.



Россия не имеет возможности вмешаться юридически в данную ситуацию, подтвердил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.



По предварительной информации, Скотт Риттер сообщил агентству РИА Новости, что конфедераты пограничной службы Соединенных Штатов изъяли у него документ личности "по указанию" Государственного департамента при посадке на борт самолета, запретив выезд в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. По его информации, он больше не сможет посетить этот мероприятие в Санкт-Петербурге.



"Скотт Риттер не признан как гражданин нашей страны, по крайней мере, он не оформлял российское гражданство. Поэтому с точки зрения юридических мероприятий мы ограничены, но наш подход к этому вопросу, вероятно, легко догадаться. Это лишь еще один случай, который подтверждает, что Соединенные Штаты, считающие себя как символ демократии на мировой арене, уже обратились в государство, контролируемое полицией," — отметил Лавров.

Фото: en.wikipedia.org/RadicalHarmony (This work has been released into the public domain)