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Россия ничем не сможет помочь Скотту Риттеру
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:14

Россия ничем не сможет помочь Скотту Риттеру

Изъятие документа личности у бывшего сотрудника разведывательной службы морской пехоты США и военного эксперта Скотта Риттера — это еще один пример того, что Соединенные Штаты превратились в полицейское государство.

Россия не имеет возможности вмешаться юридически в данную ситуацию, подтвердил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

По предварительной информации, Скотт Риттер сообщил агентству РИА Новости, что конфедераты пограничной службы Соединенных Штатов изъяли у него документ личности "по указанию" Государственного департамента при посадке на борт самолета, запретив выезд в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. По его информации, он больше не сможет посетить этот мероприятие в Санкт-Петербурге.

"Скотт Риттер не признан как гражданин нашей страны, по крайней мере, он не оформлял российское гражданство. Поэтому с точки зрения юридических мероприятий мы ограничены, но наш подход к этому вопросу, вероятно, легко догадаться. Это лишь еще один случай, который подтверждает, что Соединенные Штаты, считающие себя как символ демократии на мировой арене, уже обратились в государство, контролируемое полицией," — отметил Лавров.

Фото: en.wikipedia.org/RadicalHarmony (This work has been released into the public domain)

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