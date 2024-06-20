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Верховная Рада не санкционировала переговоры с РФ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 20:09

Верховная Рада не санкционировала переговоры с РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о каких-либо сигналах от Верховной рады Украины о возможных переговорах.

На вопрос журналиста о том, пытались ли какие-либо депутаты Верховной рады связаться с ним с целью проведения переговоров, президент РФ ответил, что он не располагает подобной информации.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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