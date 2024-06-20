Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о каких-либо сигналах от Верховной рады Украины о возможных переговорах.
На вопрос журналиста о том, пытались ли какие-либо депутаты Верховной рады связаться с ним с целью проведения переговоров, президент РФ ответил, что он не располагает подобной информации.
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