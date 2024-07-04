Глава Российской Федерации, Владимир Путин, заявил, что Россия никогда не отвергала переговоров с Украиной.
Он отметил, что российская сторона всегда поддерживала идею проведения переговоров и никогда не отказывалась от этого.
Путин выразил мнение о том, что завершение конфликта при помощи посредников исключительно через них крайне маловероятно.
Президент России рассказал, что использование посредника вряд ли позволит заключить окончательное соглашение из-за отсутствия у такого посредника необходимых полномочий для подписания окончательного документа.
В рамках пресс-подхода к российским СМИ Путин подчеркнул важность непосредственного диалога между странами в разрешении конфликтных ситуаций.
Утром 3 июля президент России прибыл в Астану для участия в саммите ШОС, где основным лозунгом являлось "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
На следующий день президент РФ принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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