Глава Российской Федерации, Владимир Путин, заявил, что Россия никогда не отвергала переговоров с Украиной.



Он отметил, что российская сторона всегда поддерживала идею проведения переговоров и никогда не отказывалась от этого.



Путин выразил мнение о том, что завершение конфликта при помощи посредников исключительно через них крайне маловероятно.



Президент России рассказал, что использование посредника вряд ли позволит заключить окончательное соглашение из-за отсутствия у такого посредника необходимых полномочий для подписания окончательного документа.



В рамках пресс-подхода к российским СМИ Путин подчеркнул важность непосредственного диалога между странами в разрешении конфликтных ситуаций.



Утром 3 июля президент России прибыл в Астану для участия в саммите ШОС, где основным лозунгом являлось "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".



На следующий день президент РФ принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.

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