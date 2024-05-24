При возобновлении диалога с Украиной России важно установить законность руководства, с кем можно вести переговоры и заключать соглашения, отметил президент России Владимир Путин.
В ходе пресс-конференции, посвященной результатам встречи с белорусскими коллегами, Путин подчеркнул важность убеждения в правомочности контрагентов в рамках переговоров с Украиной.
Он отметил необходимость получить ответы на этот вопрос непосредственно от украинских властей, выражая мнение о значимости мнения парламента, конституционного суда и других ключевых институтов управления.
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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