При возобновлении диалога с Украиной России важно установить законность руководства, с кем можно вести переговоры и заключать соглашения, отметил президент России Владимир Путин.



В ходе пресс-конференции, посвященной результатам встречи с белорусскими коллегами, Путин подчеркнул важность убеждения в правомочности контрагентов в рамках переговоров с Украиной.



Он отметил необходимость получить ответы на этот вопрос непосредственно от украинских властей, выражая мнение о значимости мнения парламента, конституционного суда и других ключевых институтов управления.

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