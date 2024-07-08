Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду на то, что работа новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана будет способствовать укреплению партнерских отношений между двумя государствами.
Соответствующее послание было направлено иранской стороне и опубликовано на официальном портале Кремля в понедельник.
В своем обращении российский лидер подчеркнул важность дальнейшего развития конструктивного взаимодействия между странами во всех сферах.
Путин отметил, что такое сотрудничество послужит интересам народов обоих государств, а также будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе.
Президент России выразил уверенность, что деятельность Пезешкиана на высоком посту окажет положительное влияние на двусторонние отношения и поможет вывести их на новый уровень.
Путин также подчеркнул значимость совместных усилий в решении региональных и глобальных вопросов.
В заключение своего послания глава российского государства пожелал новоизбранному иранскому президенту успехов в его деятельности, крепкого здоровья и благополучия.
Эти слова демонстрируют готовность России к продолжению и укреплению дружественных отношений с Ираном в различных областях сотрудничества.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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