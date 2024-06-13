Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил о том, что в Кремле будут внимательно отслеживать события на саммите G7, который запланирован в Италии.



Встреча руководителей стран "большой семерки" пройдет с 13 по 15 июня в южной части Италии, в области Апулия.



Песков отметил, что планируется тщательно наблюдать за ходом данного мероприятия, подчеркнув его важность перед журналистами.

Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)