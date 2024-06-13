Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у России не существует никаких враждебных намерений по отношению к НАТО, однако Москва осознает, что североатлантический альянс имеет таковые.
На пресс-конференции она подчеркнула, что Россия не занималась и не занимается агрессивными действиями в отношении НАТО и его членов, однако понимает, что подобные намерения присутствуют у союза.
Захарова указала на то, что провокационные заявления западных лидеров о "вымышленной угрозе с Востока" направлены на идеологическое воздействие на население.
Она также отметила, что США не стремятся к мирной Европе, а скорее придерживаются концепции управляемого хаоса.
По ее словам, лидеры глубинного государства США давят на европейцев, подталкивая их к краю, желая пролить еще больше крови на европейском континенте в период нынешнего кризиса.
Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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