В Иране заявили, что президент РФ Владимир Путин, высказавший готовность возместить удары Запада, мог бы вооружить государства Ближнего Востока для освобождения от американских захватчиков.
Об этом отметил иранский журналист Хасан Мафи в соцсетях.
Мафи предложил предоставить оружие Йемену, Сирии, Ираку, Ливану и т. д. — не в качестве ответа на поставки Запада Украине оружия, которое потенциально может быть направлено против России, а как правильное действие
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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