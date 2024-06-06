В Иране заявили, что президент РФ Владимир Путин, высказавший готовность возместить удары Запада, мог бы вооружить государства Ближнего Востока для освобождения от американских захватчиков.



Об этом отметил иранский журналист Хасан Мафи в соцсетях.



Мафи предложил предоставить оружие Йемену, Сирии, Ираку, Ливану и т. д. — не в качестве ответа на поставки Запада Украине оружия, которое потенциально может быть направлено против России, а как правильное действие

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