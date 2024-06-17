Бывший член армии США Скотт Беннетт в интервью с российским RT упомянул страны, в которые Россия возможно направит оружие в ответ на передачу дальнобойных вооружений Западом в Украину.
Он отметил, что Йемен можно использовать для того, чтобы уничтожить все американские корабли, находящиеся в этом районе. Также Иран может стать целью для атаки всех американских подлодок в Персидском заливе.
Кроме того, по мнению эксперта, Москва имеет возможность направить системы противовоздушной обороны в страны, такие как Куба и Венесуэла.
Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнул право России на асимметричный ответ на поставки дальнобойного оружия в Украину.
Он отметил, что Россия может реагировать, предоставляя вооружение регионам, где производятся удары по важным объектам стран, поставивших ракеты Вооруженных сил Украины.
Президент России также подчеркнул, что передача высокоточного дальнего радиуса вооружения в Киев приведет к серьезным последствиям.
Такие действия окончательно разрушат международные отношения и подорвут безопасность на планете, подытожил он.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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