Бывший член армии США Скотт Беннетт в интервью с российским RT упомянул страны, в которые Россия возможно направит оружие в ответ на передачу дальнобойных вооружений Западом в Украину.



Он отметил, что Йемен можно использовать для того, чтобы уничтожить все американские корабли, находящиеся в этом районе. Также Иран может стать целью для атаки всех американских подлодок в Персидском заливе.

Кроме того, по мнению эксперта, Москва имеет возможность направить системы противовоздушной обороны в страны, такие как Куба и Венесуэла.



Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнул право России на асимметричный ответ на поставки дальнобойного оружия в Украину.



Он отметил, что Россия может реагировать, предоставляя вооружение регионам, где производятся удары по важным объектам стран, поставивших ракеты Вооруженных сил Украины.



Президент России также подчеркнул, что передача высокоточного дальнего радиуса вооружения в Киев приведет к серьезным последствиям.



Такие действия окончательно разрушат международные отношения и подорвут безопасность на планете, подытожил он.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)