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Шермет: Карта ударов США — сумасшествие
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:53

Шермет: Карта ударов США — сумасшествие

Депутат из Крымского региона, участник комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал недальновидностью представленную в Конгрессе США "схему ударов" по России: у дружелюбной современной России есть обеспеченная возможность оперативно устранить любого агрессора.

Ранее председатель комитета Палаты представителей США по внешним делам Майкл Маккол, обращаясь к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой отменить запрет для Киева вводить удары по территории России американским вооружением, продемонстрировал ему карту российской страны с областью, которую могут задеть выставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на интернет-ресурсе телеканала C-SPAN.

По словам Шеремета, похоже, что в Конгрессе США недальновидность превышает здравый смысл и чувство самосохранения. Однако у этого потерявшего рассудок государства-агрессора подобный план не увенчается успехом.

Кроме этого Шермет подчеркнул, что они должны помнить, что у дружелюбной и чрезвычайно терпеливой современной России есть обеспеченная возможность оперативно устранить любого агрессора на каком бы континенте он ни находился.

По его мнению, мирные рационально мыслящие граждане США должны взять ситуацию в свои руки и убрать на "свалку истории" неадекватных политиков, чинящих в Вашингтоне и стремящихся погрузить мир в хаос войны, тем самым лишив, в первую очередь, американцев, будущего.

Фото: www.flickr.com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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