Корвет "Совершенный" из России проведет с отрядом военных кораблей Китая в Корейском проливе совместное патрулирование, как передала информация пресс-служба Тихоокеанского флота.
Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл на место встречи с отрядом кораблей ВМС Китая в Корейском проливе около острова Чеджудо для начала четвертого российско-китайского морского патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщается.
Планируется, что в рамках этого совместного морского патрулирования будут проводиться совместные операции по защите от подводных лодок и воздушной защите, а также поисково-спасательные операции на море.
Основной целью совместного патрулирования является укрепление сотрудничества между Россией и Китаем в области военно-морской сферы, обеспечение мира и стабильности в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна, мониторинг морской обстановки и охрана морских объектов экономической деятельности России и Китая, как указано в сообщении.
Предыдущим "пунктом" корвета "Совершенный" был выход из порта Владивостока и переход в назначенную зону. В составе отряда кораблей ВМС Китая — эсминец "Иньчуань", фрегат "Хэншуй" и универсальный транспорт для снабжения "Вэйшаньху".
Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование было организовано в 2021 году.
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