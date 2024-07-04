Корвет "Совершенный" из России проведет с отрядом военных кораблей Китая в Корейском проливе совместное патрулирование, как передала информация пресс-служба Тихоокеанского флота.



Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл на место встречи с отрядом кораблей ВМС Китая в Корейском проливе около острова Чеджудо для начала четвертого российско-китайского морского патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщается.



Планируется, что в рамках этого совместного морского патрулирования будут проводиться совместные операции по защите от подводных лодок и воздушной защите, а также поисково-спасательные операции на море.

Основной целью совместного патрулирования является укрепление сотрудничества между Россией и Китаем в области военно-морской сферы, обеспечение мира и стабильности в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна, мониторинг морской обстановки и охрана морских объектов экономической деятельности России и Китая, как указано в сообщении.



Предыдущим "пунктом" корвета "Совершенный" был выход из порта Владивостока и переход в назначенную зону. В составе отряда кораблей ВМС Китая — эсминец "Иньчуань", фрегат "Хэншуй" и универсальный транспорт для снабжения "Вэйшаньху".



Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование было организовано в 2021 году.

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