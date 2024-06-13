Планируется подготовить свыше миллиона квалифицированных специалистов для труда в сфере беспилотных технологий в России к 2030 году, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
По мнению Чернышенко, а именно для сферы беспилотных технологий мы подготовим более миллиона специалистов к 2030 году, и в этот процесс уже вовлечены 42 800 образовательных учреждений и организаций СПО, а также 70 учебных заведений высшего образования, как он отметил в ходе заседания Совета по науке и образованию.
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