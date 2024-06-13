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В РФ к 2030 году подготовят более миллиона операторов беспилотников
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 1:33

В РФ к 2030 году подготовят более миллиона операторов беспилотников

Планируется подготовить свыше миллиона квалифицированных специалистов для труда в сфере беспилотных технологий в России к 2030 году, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

По мнению Чернышенко, а именно для сферы беспилотных технологий мы подготовим более миллиона специалистов к 2030 году, и в этот процесс уже вовлечены 42 800 образовательных учреждений и организаций СПО, а также 70 учебных заведений высшего образования, как он отметил в ходе заседания Совета по науке и образованию.

Фото: commons.wikimedia.org/Superbass (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license) ﻿

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