По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, в разработке экономической интеграции с Белоруссией Россия будет опираться на международный опыт.
Путин подчеркнул, что в странах Европейского союза, где была введена общая валюта, государства с слабой экономикой столкнулись с проблемами из-за невозможности регулирования экономики через инфляцию, так как все зависит от евро.
Президент отметил необходимость соответствующего уровня экономического сотрудничества и подчеркнул, что были сделаны значительные шаги в этом направлении.
Эти меры касаются налогового и таможенного регулирования.
Путин подчеркнул, что хотя эти изменения могут не быть революционными, они все же являются важными.
Россия движется вперед, учитывая мировой опыт, подчеркнул президент в ходе брифинга для российских СМИ по итогам саммита ШОС.
Третьего июля утром Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС, который проводится под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
Четвертого июля президент России принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и в рабочей встрече в формате "ШОС плюс".
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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