По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, в разработке экономической интеграции с Белоруссией Россия будет опираться на международный опыт.



Путин подчеркнул, что в странах Европейского союза, где была введена общая валюта, государства с слабой экономикой столкнулись с проблемами из-за невозможности регулирования экономики через инфляцию, так как все зависит от евро.

Президент отметил необходимость соответствующего уровня экономического сотрудничества и подчеркнул, что были сделаны значительные шаги в этом направлении.



Эти меры касаются налогового и таможенного регулирования.



Путин подчеркнул, что хотя эти изменения могут не быть революционными, они все же являются важными.



Россия движется вперед, учитывая мировой опыт, подчеркнул президент в ходе брифинга для российских СМИ по итогам саммита ШОС.



Третьего июля утром Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС, который проводится под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".



Четвертого июля президент России принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и в рабочей встрече в формате "ШОС плюс".

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