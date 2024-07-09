По итогам встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин поделился некоторыми деталями обсуждаемых вопросов.
Орешкин подтвердил, что одной из ключевых тем переговоров стало использование национальных платежных систем.
Он подчеркнул важность этого аспекта не только для торговли товарами, но и для инвестиционного взаимодействия между странами.
По словам Орешкина, лидеры двух государств провели детальное обсуждение всех направлений сотрудничества. Особое внимание было уделено экономической сфере, включая вопросы торговли.
Отвечая на вопрос о возможности сборки российских самолетов в Индии, Орешкин отметил, что промышленная кооперация является отдельным направлением двустороннего сотрудничества. Он выразил уверенность в продолжении взаимодействия в современных отраслях, в том числе в авиастроении, не вдаваясь в детали конкретных проектов.
Фото: en. kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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