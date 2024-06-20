Президент То Лам заявил о намерении усилить сотрудничество между Россией и Вьетнамом в области обороны и безопасности.



По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что планируется увеличить взаимодействие в указанных сферах.

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