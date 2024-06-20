Президент То Лам заявил о намерении усилить сотрудничество между Россией и Вьетнамом в области обороны и безопасности.
По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что планируется увеличить взаимодействие в указанных сферах.
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РФ и КНДР не станут заключать договоры угрожающие суверенитету
Россия и КНДР согласовали не заключать с другими государствами соглашения, которые могут угрожать суверенитету, безопасности, территориальной целостности и другим правам обеих стран, согласно опубликованному документу о всестороннем стратегическом партнерстве России и КНДР, представленному агентством Центра трансляций, анализа и докладов (ЦТАК).
Евросоюз согласовал очередной пакет санкций против РФ
Постоянные дипломаты стран-членов Европейского союза в рамках заседания, прошедшего в четверг, утвердили новый четырнадцатый комплект санкций против России, как сообщила председательствующая страна в Совете ЕС — Бельгия.
VK инвестирует 300 млн рублей в создание сервиса для репетиторов
Холдинг VK вкладывает значительные средства в разработку платформы для онлайн-репетиторства, которая станет аналогом популярного сервиса Google Classroom.
Студенты Самарского университета создали приложение на основе нейросети
Учащиеся Самарского университета имени Королева придумали приложение, базирующееся на работе нейросети, которое составляет пищевой рацион. О разработке информировали журналистов РИА Новости в пресс-службе вуза.