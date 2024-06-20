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РФ и Вьетнам подписали заявление о партнерстве
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:12

РФ и Вьетнам подписали заявление о партнерстве

В ходе государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина во Вьетнам, российская и вьетнамская стороны высказали общее заявление о дальнейшем углублении обширного стратегического союза двух стран, как следует из указанного перечня принятых и подписанных документов.

Одним из пунктов в списке утвержденных и подписанных бумаг является "Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всепоглощающего стратегического сотрудничества в свете 30-летия осуществления Российско-вьетнамского договора об основаниях дружеских отношений".

Акт церемонии обмена подписанными рукописями прошел в четверг после переговоров президента РФ с главой государства Вьетнам То Ламом.

Фото: www.flickr.com/dronepicr (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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