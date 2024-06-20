В ходе государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина во Вьетнам, российская и вьетнамская стороны высказали общее заявление о дальнейшем углублении обширного стратегического союза двух стран, как следует из указанного перечня принятых и подписанных документов.
Одним из пунктов в списке утвержденных и подписанных бумаг является "Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всепоглощающего стратегического сотрудничества в свете 30-летия осуществления Российско-вьетнамского договора об основаниях дружеских отношений".
Акт церемонии обмена подписанными рукописями прошел в четверг после переговоров президента РФ с главой государства Вьетнам То Ламом.
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