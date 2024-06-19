Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул в своем высказывании для официального органа Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама "Нянзан" необходимость активизации обмена туристическими потоками между Россией и Вьетнамом, что способствовало бы расширению количества прямых авиарейсов.



Статья президента, названная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", была опубликована на официальном веб-сайте Кремля.



В тексте указывается, что стимулирование взаимного потока туристов содействовало бы увеличению числа прямых авиаперелетов.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)