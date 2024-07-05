Международное агентство по изучению рака (IARC) при ВОЗ классифицировало тальк как вероятно канцерогенное для человека (группа 2А), основываясь на данных о случаях рака у людей (в особенности рак яичников), исследованиях на животных и характеристиках канцерогенов в клеточных и лабораторных исследованиях.