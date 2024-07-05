Президент РФ Владимир Путин отметил, что обсудил с главным министром Венгрии Виктором Орбаном широкий круг вопросов, включая ситуацию вокруг Украины.
В ходе заявления для представителей прессы Путин подчеркнул, что в ходе встречи были затронуты как ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, так и наиболее острые вопросы международной и региональной повестки дня, включая сложную обстановку на Украине.
Орбан прибыл в Москву в пятницу для проведения переговоров с Путиным.
Венгрия с начала июля занимает председательствующее положение в Совете Европейского союза.
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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