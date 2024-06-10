Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в столице России, как объявило турецкое ведомство по делам иностранных дел.



"Министр Хакан Фидан встретился с главным секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу в Москве", — передает сообщение данного ведомства. Подробности переговоров не были раскрыты.

Фото: en.kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿