Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон считает, что Россия и Америка в одном шаге от войны.



Он упомянул, что Россия готовится снизить уровень дипломатических отношений, что приведет к возможному отзыву значительной части своего дипломатического персонала из США.



В свою очередь, американские власти уже предприняли ряд штрафных мер в отношении российского посольства.



Согласно Ларри Джонсу, закрытие российских визовых центров в Нью-Йорке и Вашингтоне было сделано с целью увеличения сложности для американцев, желающих посетить Россию.



Аналитик высказал обеспокоенность тем, что США не предпринимают необходимых шагов для разрешения кризиса мирным путем.



По мнению эксперта, последнее, чего нужно желать, это новое военное столкновение между двумя странами, обладающими ядерным арсеналом.



Москва подчеркивает, что не является угрозой для стран Североатлантического альянса, но в то же время она готова реагировать на действия, представляющие потенциальную угрозу для своих интересов. Россия оставляет двери открытыми для диалога, но на взаимовыгодных условиях, при этом она призывает Запад отказаться от милитаризации Европы.

Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)