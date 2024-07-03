Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон считает, что Россия и Америка в одном шаге от войны.
Он упомянул, что Россия готовится снизить уровень дипломатических отношений, что приведет к возможному отзыву значительной части своего дипломатического персонала из США.
В свою очередь, американские власти уже предприняли ряд штрафных мер в отношении российского посольства.
Согласно Ларри Джонсу, закрытие российских визовых центров в Нью-Йорке и Вашингтоне было сделано с целью увеличения сложности для американцев, желающих посетить Россию.
Аналитик высказал обеспокоенность тем, что США не предпринимают необходимых шагов для разрешения кризиса мирным путем.
По мнению эксперта, последнее, чего нужно желать, это новое военное столкновение между двумя странами, обладающими ядерным арсеналом.
Москва подчеркивает, что не является угрозой для стран Североатлантического альянса, но в то же время она готова реагировать на действия, представляющие потенциальную угрозу для своих интересов. Россия оставляет двери открытыми для диалога, но на взаимовыгодных условиях, при этом она призывает Запад отказаться от милитаризации Европы.
Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)
Китай выступил с поддержкой РФ
Лидер КНР Си Цзиньпин заявляет о поддержке России в представительстве БРИКС и предотвращении новой "Холодной войны".
За отношениями Турции и Сирии стоит США
Решение Турции о приближении к Сирии было принято в согласовании с Соединенными Штатами, при этом все государства в ближневосточном регионе заинтересованы в восстановлении связей между Дамаском и Анкарой, заявил эксперт по сирийско-турецким отношениям Гассан Юсуф в беседе с РИА Новости.
Health News: солнцезащитный крем не "помешает" получать витамин D
Солнцезащитный крем не мешает естественной выработке витамина D под солнцем. Применение этого средства гарантирует защиту как от ожогов солнца, так и от пагубного эффекта ультрафиолета. Об этом информировал Health News сотрудник некоммерческой компании Henry Ford Health, а также дерматолог из США Генри Лим.
Полицейские задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка в Люблино
SHOT сообщает о задержании подозрительного мужчины, пытавшегося увести ребенка из московского двора.