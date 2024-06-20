Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.06.2024 : 82,6282
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.06.2024 : 89,0914
РФ и КНДР не станут заключать договоры угрожающие суверенитету
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:30

РФ и КНДР не станут заключать договоры угрожающие суверенитету

Россия и КНДР согласовали не заключать с другими государствами соглашения, которые могут угрожать суверенитету, безопасности, территориальной целостности и другим правам обеих стран, согласно опубликованному документу о всестороннем стратегическом партнерстве России и КНДР, представленному агентством Центра трансляций, анализа и докладов (ЦТАК).

В тексте 5 статьи договора заявлено, что каждая из сторон обязуется не вступать в соглашения с третьими странами, направленные на нарушение суверенитета, безопасности, территориальной целостности, права на свободный выбор, развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и прочие ключевые интересы другой стороны, а также не участвовать в таких действиях.

Также в договоре запрещено третьим странам использовать территорию России или КНДР с целью нарушения суверенитета, безопасности или территориальной целостности другой стороны.

В статьях 6 и 7 Россия и КНДР также договорились поддерживать и сотрудничать в осуществлении "миролюбивой политики", направленной на защиту государственного суверенитета, обеспечение безопасности и стабильности, развитие в целях установления справедливого "многополярного нового мирового порядка".

Кроме того, обе страны обязуются проводить консультации и совместно действовать в рамках международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, для поддержания международного мира.

Фото: www. flickr.com/jennybento (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

Евросоюз согласовал очередной пакет санкций против РФ

Евросоюз согласовал очередной пакет санкций против РФ

Постоянные дипломаты стран-членов Европейского союза в рамках заседания, прошедшего в четверг, утвердили новый четырнадцатый комплект санкций против России, как сообщила председательствующая страна в Совете ЕС — Бельгия.

Читать полностью
Завершились переговоры России и Вьетнами

Завершились переговоры России и Вьетнами

В Ханое завершились переговоры президентов России и Вьетнама, Владимира Путина и То Лама. По итогам встречи стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в различных областях, в том числе меморандум о создании центра ядерных технологий во Вьетнаме.

Читать полностью

Общество

VK инвестирует 300 млн рублей в создание сервиса для репетиторов

VK инвестирует 300 млн рублей в создание сервиса для репетиторов

Холдинг VK вкладывает значительные средства в разработку платформы для онлайн-репетиторства, которая станет аналогом популярного сервиса Google Classroom.

Читать полностью
Студенты Самарского университета создали приложение на основе нейросети

Студенты Самарского университета создали приложение на основе нейросети

Учащиеся Самарского университета имени Королева придумали приложение, базирующееся на работе нейросети, которое составляет пищевой рацион. О разработке информировали журналистов РИА Новости в пресс-службе вуза.

Читать полностью

Новости