Россия и КНДР согласовали не заключать с другими государствами соглашения, которые могут угрожать суверенитету, безопасности, территориальной целостности и другим правам обеих стран, согласно опубликованному документу о всестороннем стратегическом партнерстве России и КНДР, представленному агентством Центра трансляций, анализа и докладов (ЦТАК).
В тексте 5 статьи договора заявлено, что каждая из сторон обязуется не вступать в соглашения с третьими странами, направленные на нарушение суверенитета, безопасности, территориальной целостности, права на свободный выбор, развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и прочие ключевые интересы другой стороны, а также не участвовать в таких действиях.
Также в договоре запрещено третьим странам использовать территорию России или КНДР с целью нарушения суверенитета, безопасности или территориальной целостности другой стороны.
В статьях 6 и 7 Россия и КНДР также договорились поддерживать и сотрудничать в осуществлении "миролюбивой политики", направленной на защиту государственного суверенитета, обеспечение безопасности и стабильности, развитие в целях установления справедливого "многополярного нового мирового порядка".
Кроме того, обе страны обязуются проводить консультации и совместно действовать в рамках международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, для поддержания международного мира.
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