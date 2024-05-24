Президент Российской Федерации, Владимир Путин, заявил, что работа по формированию совместного энергетического рынка между Россией и Белоруссией идет по плану.
В ходе российско-белорусских переговоров он отметил, что процесс создания общего рынка продвигается в нужном направлении. Президент подчеркнул, что работа над созданием единого рынка планомерно претерпевает развитие.
Он также уточнил, что на данный момент нет противоречий в этой сфере. Существуют различные подходы среди специалистов, но к моменту запуска общего рынка все аспекты планируется согласовать.
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Экс-командующий КСИР Резаи возложил на США вину за крушение вертолёта Раиси
Бывший командующий КСИР и глава Совета по политической целесообразности Мохсен Резаи возложил ответственность за крушение вертолёта, в результате которого погиб Эбрахим Раиси, на Штаты.
Путин: Необходимо понять, с кем подписывать документы по Украине
При возобновлении диалога с Украиной России важно установить законность руководства, с кем можно вести переговоры и заключать соглашения, отметил президент России Владимир Путин.
В Белгородской области последние звонки проведут в онлайн-формате
Дистанционные торжества по поводу окончания школы проведут в Белгородской области.
В России обнаружены территории, перспективные для извлечения редких металлов
Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН предложили извлекать редкоземельные металлы (РЗМ) из подземных вод, содержащих высокие концентрации минеральных веществ (рассолов), вместо дорогостоящей добычи из руды.