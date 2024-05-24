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Путин: РФ и Белоруссия развивают совместный энергетический рынок
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 17:55

Путин: РФ и Белоруссия развивают совместный энергетический рынок

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, заявил, что работа по формированию совместного энергетического рынка между Россией и Белоруссией идет по плану.

В ходе российско-белорусских переговоров он отметил, что процесс создания общего рынка продвигается в нужном направлении. Президент подчеркнул, что работа над созданием единого рынка планомерно претерпевает развитие.

Он также уточнил, что на данный момент нет противоречий в этой сфере. Существуют различные подходы среди специалистов, но к моменту запуска общего рынка все аспекты планируется согласовать.

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿

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