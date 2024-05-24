Президент Российской Федерации, Владимир Путин, заявил, что работа по формированию совместного энергетического рынка между Россией и Белоруссией идет по плану.



В ходе российско-белорусских переговоров он отметил, что процесс создания общего рынка продвигается в нужном направлении. Президент подчеркнул, что работа над созданием единого рынка планомерно претерпевает развитие.



Он также уточнил, что на данный момент нет противоречий в этой сфере. Существуют различные подходы среди специалистов, но к моменту запуска общего рынка все аспекты планируется согласовать.

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿