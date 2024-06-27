Отношения между Российской Федерацией и Конго нуждаются в улучшении, такое направление будет проработано в ходе переговоров между лидерами двух государств, уточнил официальный представитель президента России — Дмитрий Песков.



Песков отметил перед журналистами, что Конго представляет собой страну, с которой есть потенциал для укрепления взаимоотношений, которым пока далеко до полного раскрытия.



В связи с этим необходимы дальнейшие усилия по совершенствованию сотрудничества.



"По их словам, сегодняшние переговоры, на мой взгляд, будут посвящены эффективным действиям, состоится личная встреча двух глав государств, которая в дальнейшем перейдет в диалог между Россией и Конго в формате официального завтрака", — добавил пресс-секретарь.



Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо находится с официальным визитом в России.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)