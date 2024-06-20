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РФ и КНДР будут укреплять обороноспособность
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:45

РФ и КНДР будут укреплять обороноспособность

Россия и КНДР согласовали создание механизмов для укрепления оборонно-военного потенциала с целью поддержания мирового порядка и обеспечения безопасности, предотвращения вооруженных конфликтов.

Эти данные следуют из опубликованного Центральным телеграфным агентством иностранных стран Договора о всеобъемлющем стратегическом союзе России и КНДР.

Восьмая статья указанного документа отмечает, что стороны устанавливают механизмы для проведения совместных мероприятий с целью укрепления обороноспособности в целях предотвращения военных конфликтов и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

Кроме того, в тексте соглашения подчеркивается, что Россия и КНДР поддерживают развитие регионального и приграничного сотрудничества, углубляют взаимодействие между парламентскими, исполнительными и правоохранительными органами обеих стран, сотрудничают по вопросам юридической помощи, передачи и возвращения осужденных, а также реквизиции активов, полученных незаконным путем.

В результате переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии своих делегаций две страны заключили Договор о стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманный на границе двух государств.

Фото: www.flickr.com/jennybento (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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