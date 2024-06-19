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Россия и Северная Корея останутся
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 20:02

Россия и Северная Корея останутся "на связи"

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время прощания с главой Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном в аэропорту Пхеньяна заверил о сохранении связи.

Глава государства выразил намерение поддерживать связь и выразил благодарность Ким Чен Ыну. Видеозапись с разговором была опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

На прощание политические лидеры обнялись и пожали друг другу руку, после чего президент сел на борт самолета.

Ранее в этот день прошли переговоры между Россией и КНДР, а также были подписаны совместные документы.

Оба лидера участвовали в церемонии возложения венка к монументу, посвященному освобождению Кореи.

Завершив визит в КНДР, Путин отправился во Вьетнам.

Фото: www. kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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