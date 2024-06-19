Президент Российской Федерации Владимир Путин во время прощания с главой Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном в аэропорту Пхеньяна заверил о сохранении связи.
Глава государства выразил намерение поддерживать связь и выразил благодарность Ким Чен Ыну. Видеозапись с разговором была опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
На прощание политические лидеры обнялись и пожали друг другу руку, после чего президент сел на борт самолета.
Ранее в этот день прошли переговоры между Россией и КНДР, а также были подписаны совместные документы.
Оба лидера участвовали в церемонии возложения венка к монументу, посвященному освобождению Кореи.
Завершив визит в КНДР, Путин отправился во Вьетнам.
Фото: www. kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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