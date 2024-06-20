Новое соглашение Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики включает пункты о немедленной обмене информацией и согласовании действий для оказания взаимной поддержки в случае "прямой угрозы" вооруженной агрессии, а также обязательство незамедлительно предоставить "военную и другую помощь" всеми имеющимися средствами при вооруженном нападении на одну из стран, следует из опубликованного Центральным телеграфным агентством Договора о всестороннем стратегическом партнерстве России и Корейской Народно-Демократической Республики.
В соглашении подчеркивается, что Россия и КНДР взаимодействуют друг с другом с целью обеспечения "устойчивого регионального и международного мира и безопасности".
Третий пункт документа утверждает, что в случае возникновения "прямой угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" незамедлительно использует двусторонние каналы связи для проведения консультаций с целью согласования позиций и возможных "практических мер" содействия в разрешении возникшей угрозы.
Если одна из сторон столкнется с вооруженным нападением со стороны одного или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона немедленно оказывает военную и другую помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и в соответствии с законодательством КНДР и России, говорится в четвертом пункте соглашения.
Статья 51 Устава Организации Объединенных Наций предусматривает право государств на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженной агрессии.
В 1961 году между Советским Союзом и КНДР был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который предусматривал военную поддержку Корейской Народно-Демократической Республики в случае ее конфликта с другими странами.
Однако после распада Советского Союза договор фактически утратил силу. Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 9 февраля 2000 года лишен положения о военной помощи.
Фото: www.flickr.com/jennybento (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Эксперт: Турция и Россия могут задействовать золото как альтернативу доллару
Турецкий и российский бизнес могут использовать золото взаиморасчетах в качестве альтернативы американскому доллару, это будет интересно обеим сторонам в условиях рестрикций, рассказал РИА Новости турецкий экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин.
Вьетнам отметил укрепления положения России на мировой арене
На международной сцене РФ постоянно укрепляет свое положение.
В России начнут контролировать уровень русского языка у мигрантов с сертификатом
Рособрнадзор отныне собирается проверять, действительно ли мигрант, который имеет специальный языковой документ, владеет знаниями национального государственного языка России. Такое нововведение было внесено в приказ ведомства и одобрен Минюстом.
Daily Mail: крепкое пиво и сладкие виды сидра являются самыми вредными для фигуры
Диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Британии сообщил, что пиво, в котором содержится большой процент алкоголя, а также его сладкие виды являются наиболее опасными для красивой фигуры. Увеличение цифры на весах будет гарантировано, заявил он для британской газеты Daily Mail.