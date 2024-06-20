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РФ и КНДР будут координировать действия в случае угрозы
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 9:51

РФ и КНДР будут координировать действия в случае угрозы

Новое соглашение Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики включает пункты о немедленной обмене информацией и согласовании действий для оказания взаимной поддержки в случае "прямой угрозы" вооруженной агрессии, а также обязательство незамедлительно предоставить "военную и другую помощь" всеми имеющимися средствами при вооруженном нападении на одну из стран, следует из опубликованного Центральным телеграфным агентством Договора о всестороннем стратегическом партнерстве России и Корейской Народно-Демократической Республики.

В соглашении подчеркивается, что Россия и КНДР взаимодействуют друг с другом с целью обеспечения "устойчивого регионального и международного мира и безопасности".

Третий пункт документа утверждает, что в случае возникновения "прямой угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" незамедлительно использует двусторонние каналы связи для проведения консультаций с целью согласования позиций и возможных "практических мер" содействия в разрешении возникшей угрозы.

Если одна из сторон столкнется с вооруженным нападением со стороны одного или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона немедленно оказывает военную и другую помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и в соответствии с законодательством КНДР и России, говорится в четвертом пункте соглашения.

Статья 51 Устава Организации Объединенных Наций предусматривает право государств на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженной агрессии.

В 1961 году между Советским Союзом и КНДР был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который предусматривал военную поддержку Корейской Народно-Демократической Республики в случае ее конфликта с другими странами.

Однако после распада Советского Союза договор фактически утратил силу. Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 9 февраля 2000 года лишен положения о военной помощи.

Фото: www.flickr.com/jennybento (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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