Соглашение о стратегическом союзе между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) придает новый характер в обстановке в Северо-Восточной Азии, между Москвой и Пхеньяном, объявил заместитель главы Министерства Иностранных Дел России — Андрей Руденко.



Этот значимый документ внесет существенный вклад в баланс сил в регионе. Реакцию на эти действия со стороны обеих сторон пока предстоит рассмотреть.

Фактически складывается новый альянс между Россией и КНДР, который вызывает тревогу у наших стратегических противников, отметил он в ходе обсуждения на форуме "Валдай".



Дальнейшее развитие событий в этом регионе будет зависеть от реализации данного договора, выразил мнение Руденко, добавив, что особое внимание будет уделено тем аспектам, которые вызывают беспокойство у наших бывших союзников.

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