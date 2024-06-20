Развитие всепонимающего стратегического союза России и КНДР способствует обеспечению мира, региональной и всемирной безопасности и устойчивости.



Две страны подтверждают свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций в соответствии с договором о всепонимающем стратегическом союзе КНДР и России, опубликованным Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).



Перед визитом в КНДР с государственным характером президент России Владимир Путин заявился, после переговоров стороны заключили договор о всепонимающем стратегическом союзе.



Согласно документу, "эволюция связей всепонимающего стратегического союза соответствует ключевым интересам обеих народов и способствует обеспечению мира, региональной и всемирной безопасности и устойчивости".



Участники договора подтвердили свою преданность целям и принципам Устава ООН, а также другим широко признанным принципам и нормам международного права.



"Стремясь к установлению глобальной стратегической устойчивости и нового справедливого и равноправного международного порядка, стороны поддерживают укрепление тесного взаимодействия друг с другом и совершенствуют тактическое и стратегическое сотрудничество", — отмечено во второй статье договора.

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