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РФ и КНДР следует целям устава ООН
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 9:05

РФ и КНДР следует целям устава ООН

Развитие всепонимающего стратегического союза России и КНДР способствует обеспечению мира, региональной и всемирной безопасности и устойчивости.

Две страны подтверждают свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций в соответствии с договором о всепонимающем стратегическом союзе КНДР и России, опубликованным Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).

Перед визитом в КНДР с государственным характером президент России Владимир Путин заявился, после переговоров стороны заключили договор о всепонимающем стратегическом союзе.

Согласно документу, "эволюция связей всепонимающего стратегического союза соответствует ключевым интересам обеих народов и способствует обеспечению мира, региональной и всемирной безопасности и устойчивости".

Участники договора подтвердили свою преданность целям и принципам Устава ООН, а также другим широко признанным принципам и нормам международного права.

"Стремясь к установлению глобальной стратегической устойчивости и нового справедливого и равноправного международного порядка, стороны поддерживают укрепление тесного взаимодействия друг с другом и совершенствуют тактическое и стратегическое сотрудничество", — отмечено во второй статье договора.

Фото: www. kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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