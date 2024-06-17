Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ и КНДР планируют развивать гуманитарное взаимодействие, увеличивать взаимные поездки туристов и обмены в сфере культуры.
Статья от Путина для издания "Нодон синмун".
В своем обращении глава России выразил намерение расширить гуманитарное сотрудничество между двумя странами.
В планах увеличить академическую мобильность между университетами России и КНДР.
Также задачей стоит увеличить взаимные путешествия туристов, а также обмены в сферах культуры, образования, молодежи и спорта.
Все эти инструменты способствуют улучшению взаимопонимания и укреплению доверия между странами и их жителями, делая общение более человечным.
Фото: www.flickr.com/jennybento (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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