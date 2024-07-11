Представители "Росатома" в Пекине провели переговоры с коллегами из Китая о текущих проектах и перспективах сотрудничества в области ядерной энергетики для мирных целей, как сообщила российская государственная корпорация.
В рамках 28-го заседания российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам, которое состоялось в четверг в Пекине в рамках Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая, обсуждались текущие проекты с участием сопредседателей подкомиссии — генерального директора "Росатома" Алексея Лихачёва и руководителя Агентства по атомной энергии Китая Чжана Кэцзяня.
Стороны обсудили прогресс в реализации существующих проектов и рассмотрели перспективы сотрудничества в использовании атомной энергии для мирных целей в рамках углубления отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
Следует отметить, что на встрече подписан протокол.
Сотрудничество между Россией и Китаем в области мирного использования атомной энергии находится на активной стадии развития.
В настоящее время строятся новые энергоблоки на Тяньваньской и Сюйдапу атомных электростанциях с участием российских специалистов.
Тяньваньская атомная электростанция является крупнейшим проектом экономического сотрудничества между Россией и Китаем.
В ходе государственного визита председателя Китая Си Цзиньпина в Россию в марте 2023 года была подписана программа сотрудничества в области быстрых нейтронных реакторов и замыкания ядерного топливного цикла между руководителями "Росатома" и китайского Агентства по атомной энергии.
Этот документ охватывает несколько ключевых аспектов, включая расширение сотрудничества по текущим и новым проектам, связанным с быстрыми нейтронными реакторами, производством уран-плутониевого топлива, обращением с использованным ядерным топливом, и другие аспекты.
Это сотрудничество рассматривается как долгосрочное и направлено на развитие атомной энергетики на мировом уровне в течение десятилетий вперед.
При участии России в Китае был построен демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR, а также ведется работа над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600 — флагманским проектом Китая в области "быстрой" атомной энергетики.
Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
На саммите НАТО приняли декларацию о поддержке Украины: как на это отреагировали в Кремле?
Пресс-секретарь Президента России назвал недопустимой угрозой тезис итоговой декларации саммита НАТО о "необратимом пути" Украины в альянс.
Apple предупредила об атаке шпионским ПО на iPhone в 98 странах
Apple заявила, что владельцы iPhone в 98 странах подверглись атакам шпионского ПО, отмечая, что это уже не первый инцидент в течение года.
Врач Тарасов: частая зевота может указывать на сердечно-сосудистые проблемы
Челябинский врач Дмитрий Тарасов предупредил о рисках, связанных с частой зевотой.
Химик Дроганова: бытовая химия с агрессивными компонентами может вызвать прерывание беременности
Старший преподаватель факультета естественных наук Татьяна Дроганова предупредила о рисках использования бытовой химии с агрессивными компонентами.