Представители "Росатома" в Пекине провели переговоры с коллегами из Китая о текущих проектах и перспективах сотрудничества в области ядерной энергетики для мирных целей, как сообщила российская государственная корпорация.



В рамках 28-го заседания российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам, которое состоялось в четверг в Пекине в рамках Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая, обсуждались текущие проекты с участием сопредседателей подкомиссии — генерального директора "Росатома" Алексея Лихачёва и руководителя Агентства по атомной энергии Китая Чжана Кэцзяня.



Стороны обсудили прогресс в реализации существующих проектов и рассмотрели перспективы сотрудничества в использовании атомной энергии для мирных целей в рамках углубления отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.



Следует отметить, что на встрече подписан протокол.



Сотрудничество между Россией и Китаем в области мирного использования атомной энергии находится на активной стадии развития.



В настоящее время строятся новые энергоблоки на Тяньваньской и Сюйдапу атомных электростанциях с участием российских специалистов.



Тяньваньская атомная электростанция является крупнейшим проектом экономического сотрудничества между Россией и Китаем.



В ходе государственного визита председателя Китая Си Цзиньпина в Россию в марте 2023 года была подписана программа сотрудничества в области быстрых нейтронных реакторов и замыкания ядерного топливного цикла между руководителями "Росатома" и китайского Агентства по атомной энергии.



Этот документ охватывает несколько ключевых аспектов, включая расширение сотрудничества по текущим и новым проектам, связанным с быстрыми нейтронными реакторами, производством уран-плутониевого топлива, обращением с использованным ядерным топливом, и другие аспекты.



Это сотрудничество рассматривается как долгосрочное и направлено на развитие атомной энергетики на мировом уровне в течение десятилетий вперед.



При участии России в Китае был построен демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR, а также ведется работа над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600 — флагманским проектом Китая в области "быстрой" атомной энергетики.

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