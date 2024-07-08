Российский лидер Владимир Путин и новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан достигли договоренности о проведении личных встреч в ближайшем будущем.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Согласно официальному заявлению, главы государств планируют организовать ряд личных контактов до конца текущего года.

Это свидетельствует о стремлении обеих сторон к укреплению двусторонних отношений и обсуждению важных вопросов в формате прямого диалога.

Кроме того, в сообщении упоминается, что российский президент направил Масуду Пезешкиану поздравительную телеграмму в связи с его избранием на пост главы Ирана. Этот жест демонстрирует уважение и готовность к конструктивному сотрудничеству между двумя странами.

Такие шаги со стороны лидеров России и Ирана подчеркивают важность развития двусторонних отношений и укрепления стратегического партнерства между государствами в различных сферах.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)