По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии ряда ключевых решений, направленных на усиление взаимодействия между двумя странами во всех сферах.

Индийский лидер подчеркнул глобальную значимость отношений между Нью-Дели и Москвой. Он выразил уверенность, что в современном мировом контексте партнерство Индии и России приобретает новое измерение.

Моди акцентировал внимание на общем убеждении обеих сторон в необходимости дальнейших усилий для обеспечения глобальной стабильности и мира, заявив о намерении продолжать совместную работу в этом направлении.

Визит индийского премьер-министра в Россию, проходящий 8-9 июля, стал первым за последние пять лет. Программа визита началась с неформальной встречи лидеров в подмосковной резиденции Ново-Огарево в понедельник.

Фото: pibphoto.nic.in/Prime Minister's Office, Government of India(licensed under the Government Open Data License)