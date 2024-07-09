По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии ряда ключевых решений, направленных на усиление взаимодействия между двумя странами во всех сферах.
Индийский лидер подчеркнул глобальную значимость отношений между Нью-Дели и Москвой. Он выразил уверенность, что в современном мировом контексте партнерство Индии и России приобретает новое измерение.
Моди акцентировал внимание на общем убеждении обеих сторон в необходимости дальнейших усилий для обеспечения глобальной стабильности и мира, заявив о намерении продолжать совместную работу в этом направлении.
Визит индийского премьер-министра в Россию, проходящий 8-9 июля, стал первым за последние пять лет. Программа визита началась с неформальной встречи лидеров в подмосковной резиденции Ново-Огарево в понедельник.
Фото: pibphoto.nic.in/Prime Minister's Office, Government of India(licensed under the Government Open Data License)
РФ и Индия обсудили взаимодействие в ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили сотрудничество стран.
Представитель ЕК не явился на встречу в Будапеште
В Будапеште во вторник произошел неожиданный инцидент на пресс-конференции по итогам встречи министров по вопросам конкуренции, организованной Венгрией как страной-председателем Совета Евросоюза.
Психолог Леонова: Молодожёнам нужно жить отдельно от родителей
Психолог Алёна Леонова рассказала, почему в российских семьях молодым жить с родителями труднее, чем в кавказских домах.
Нутрициолог Дробышева: широкой кости не существует
Стали известны причины переедания у детей и на что можно заменить вредные продукты. Также оказалось, что широкая кость – это не более чем миф. Об этом NewsInfo.Ru сообщила молекулярный биолог, биохимик, нутрициолог, спортивный диетолог Юлия Дробышева.