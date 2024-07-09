В ходе переговоров между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди была высказана идея о расширении ассортимента товаров, которые обмениваются между двумя странами.



По словам первого заместителя главы Министерства иностранных дел Индии Винай Квартры, премьер-министр подчеркнул важность расширения торговой сферы и призвал к увеличению присутствия индийских товаров на рынках России в таких областях, как сельское хозяйство и промышленный сектор.



На брифинге, где были оглашены результаты переговоров между лидерами двух стран, Винай Квартра подчеркнул, что внимание было сосредоточено на ключевых сферах экономики, связанных с развитием различных отраслей в обоих странах.



Особое внимание уделено поставкам удобрений из России в Индию, как одной из важных аспектов экономического сотрудничества между странами.

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