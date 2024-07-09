Россия и Индия подтвердили свое намерение совместно работать в сфере гражданской авиации, включая обеспечение безопасности этой отрасли.



Общее заявление главы РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди о стратегическом развитии экономического сотрудничества между Россией и Индией до 2030 года было опубликовано на веб-сайте Кремля.



Обе стороны с удовлетворением высказали признательность за результаты встречи рабочей группы по гражданской авиации, состоявшейся в феврале 2023 года в Москве. Государства согласились на сотрудничество в области гражданской авиации, а также на повышение уровня безопасности в авиационной индустрии.

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