Россия и Индия подтвердили свое намерение совместно работать в сфере гражданской авиации, включая обеспечение безопасности этой отрасли.
Общее заявление главы РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди о стратегическом развитии экономического сотрудничества между Россией и Индией до 2030 года было опубликовано на веб-сайте Кремля.
Обе стороны с удовлетворением высказали признательность за результаты встречи рабочей группы по гражданской авиации, состоявшейся в феврале 2023 года в Москве. Государства согласились на сотрудничество в области гражданской авиации, а также на повышение уровня безопасности в авиационной индустрии.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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