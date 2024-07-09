Российская Федерация и Индия будут продолжать усилия по разработке межправительственного документа о временной занятости граждан.



Общее заявление от президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о дальнейшем развитии ключевых аспектов экономического сотрудничества между Россией и Индией до 2030 года было опубликовано на веб-ресурсе Кремля.



Обе стороны согласились продолжить работу над инициативой соглашения между правительством РФ и правительством Индии о временной занятости граждан, как отражено в официальном заявлении.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿