Российская Федерация и Индия будут продолжать усилия по разработке межправительственного документа о временной занятости граждан.
Общее заявление от президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о дальнейшем развитии ключевых аспектов экономического сотрудничества между Россией и Индией до 2030 года было опубликовано на веб-ресурсе Кремля.
Обе стороны согласились продолжить работу над инициативой соглашения между правительством РФ и правительством Индии о временной занятости граждан, как отражено в официальном заявлении.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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