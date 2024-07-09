В ходе переговоров в Москве премьер Индии Нарендра Моди и глава РФ Владимир Путин обсуждали важные аспекты обороны и безопасности, как сообщил журналистам на брифинге Винай Кватра, первый заместитель главы индийского министерства иностранных дел.

Из его рассказа следует, что во время встречи лидеры обсудили взаимодействие в политической сфере, вопросы экономического сотрудничества, а также оборону и безопасность.

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