В ходе переговоров в Москве премьер Индии Нарендра Моди и глава РФ Владимир Путин обсуждали важные аспекты обороны и безопасности, как сообщил журналистам на брифинге Винай Кватра, первый заместитель главы индийского министерства иностранных дел.
Из его рассказа следует, что во время встречи лидеры обсудили взаимодействие в политической сфере, вопросы экономического сотрудничества, а также оборону и безопасность.
Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Der Standard: Австрия сформировала комиссию для выхода из контрактов с "Газпромом"
Министерство энергетики Австрии детально изучает долгосрочные контракты с ПАО "Газпром" дабы выяснить, каков механизм выхода из них. Сформирована даже специальная комиссия из юристов, бухгалтеров, экономистов, сообщает издание Der Standard.
МИД: Россия примет меры из-за сотрудничества Японии и НАТО
Россия примет определенные меры, включая военно-техническую сферу, в случае принятия Японией конкретных мер для расширения сотрудничества с НАТО, высказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в ответ на вопрос РИА Новости.
В Госдуме предложили признать Пугачеву иноагентом
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иностранным агентом и лишить ее имущества за порочение российской армии.
Психолог Леонова: Молодожёнам нужно жить отдельно от родителей
Психолог Алёна Леонова рассказала, почему в российских семьях молодым жить с родителями труднее, чем в кавказских домах.