Российская Федерация готова к плотному взаимодействию с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) с целью усовершенствования международных отношений в сторону большей демократизации и устойчивости, подчеркнул президент Владимир Путин в своей статье для газеты "Нодон синмун".



Он отметил, что страна готова к активному сотрудничеству с КНДР с тем, чтобы придать международным отношениям более демократичный и стабильный характер.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)