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Путин: РФ готова сотрудничать с КНДР
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 1:40

Путин: РФ готова сотрудничать с КНДР

Российская Федерация готова к плотному взаимодействию с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) с целью усовершенствования международных отношений в сторону большей демократизации и устойчивости, подчеркнул президент Владимир Путин в своей статье для газеты "Нодон синмун".

Он отметил, что страна готова к активному сотрудничеству с КНДР с тем, чтобы придать международным отношениям более демократичный и стабильный характер.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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