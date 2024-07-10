Глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что передача F-16 Украине не изменит ход конфликта.
По словам Картаполова, передача западных истребителей киевскому режиму не повлияет на ход СВО и ничего не изменит. Он так же добавил, что Россия готова к такому развитию событий.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что истребители F-16 появятся на Украине к осени. Их передачу уже начали Дания и Нидерланды.
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