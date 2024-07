Глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что передача F-16 Украине не изменит ход конфликта.

По словам Картаполова, передача западных истребителей киевскому режиму не повлияет на ход СВО и ничего не изменит. Он так же добавил, что Россия готова к такому развитию событий.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что истребители F-16 появятся на Украине к осени. Их передачу уже начали Дания и Нидерланды.

Фото: www.nellis.af.mil/USAF (the image or file is in the public domain)