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Россия готова к появлению F-16 на Украине
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Россия готова к появлению F-16 на Украине

Глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что передача F-16 Украине не изменит ход конфликта.

По словам Картаполова, передача западных истребителей киевскому режиму не повлияет на ход СВО и ничего не изменит. Он так же добавил, что Россия готова к такому развитию событий.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что истребители F-16 появятся на Украине к осени. Их передачу уже начали Дания и Нидерланды.

Фото: www.nellis.af.mil/USAF (the image or file is in the public domain)

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