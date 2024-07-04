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Россия достигнет условий, которые будут ее устраивать
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Россия достигнет условий, которые будут ее устраивать

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что России следует достичь от противной стороны условий, которые будут устраивать Москву и которые невозможно будет изменить.

"Необходимо достичь соглашения со стороны, чтобы предпринятые шаги были неотъемлемыми и соответствовали интересам России", — заявил Путин журналистам на пресс-конференции.

Утром 3 июля Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Мероприятие организовано под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿

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