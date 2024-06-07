Президент Российской Федерации, Владимир Путин, выразил уверенность в том, что Россия займет свое место в рамках гармоничного миропорядка, основанного на многополярности.
В ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2024 года, глава государства подчеркнул, что стратегия строительства будущего России будет опираться на принцип гармонии.
В своем выступлении Путин обратил внимание на различные символы и архитектурные памятники Петербурга — будь то стрелка Васильевского острова, Ростральные колонны, здание биржи или Исаакиевский собор. Президент подчеркнул важность гармонии как основополагающего принципа во всех аспектах строительства и управления государством.
Он также отметил, что Россия будет активно взаимодействовать как с европейской культурой, которую несет в себе русский народ, так и с культурой и традициями других народов Российской Федерации. Президент выразил уверенность в том, что стратегия развития страны будет построена на основе гармонии и уважения к разнообразию культурных ценностей.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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